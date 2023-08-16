«مدبولي» يوافق على نقل ملكية أرض الحزب الوطني لشركتي خدمات فندقية وسكنية

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإشهار بطريق الإيداع قراران صادران عن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار بشأن ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري.

وتضمن قرار مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المشار إليه؛ الموافقة على نقل ملكية الأرض من «الصندوق الفرعي» إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد والذي حمل رقم 3135 لسنة 2023.