رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مدبولي» يوافق على نقل ملكية أرض الحزب الوطني لشركتي خدمات فندقية وسكنية

كتب:

محمد مجدي
06:08 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
مقر الحزب الوطني قبل هدمه.. أرشيفية

مقر الحزب الوطني قبل هدمه.. أرشيفية

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإشهار بطريق الإيداع قراران صادران عن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار بشأن ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري.

وتضمن قرار مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المشار إليه؛ الموافقة على نقل ملكية الأرض من «الصندوق الفرعي» إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد والذي حمل رقم 3135 لسنة 2023.

اقرأ المزيد:

أرض الحزب الوطني في مرمى خطط الاستغلال.. ومسئول: قبل منتصف 2021

"استغلال أرض الحزب الوطني" يسدل الستار على 66 عاما من الحياة السياسية

ضم أرض الحزب الوطني للصندوق السيادي ينهي الصراع بين "الآثار" والقاهرة

نائبه تتساءل.. ماذا عن أرض مبنى الحزب الوطني المنحل؟
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.