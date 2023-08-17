انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأسنان الصيفي بالأكاديمية العربية في العلمين

انطلق اليوم، فعاليات مؤتمر طب الأسنان الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحضور اللواء خالد شعيب محافظ، والقنصل يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والوفد المرافق والدكتور طارق محمود على عميد كلية طب الأسنان وعدد من الأساتذة والأطباء والباحثين والمتخصصين من مصر والخارج وطلاب الأكاديمية، في إطار الاهتمام بالسيارة العلاجية والمؤتمرات وتطوير البحث العلمي وطب الأسنان.

نقل مهارات الطلاب والأطباء

أكد محافظ مطروح حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تطورها المستمر والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية العالمية وتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في المجال العلمي والطبي، وما يضيفه من خبرات تصقل مهارات الطلاب والأطباء، وينعكس على المجتمع المحلى ليواكب الجهود المبذولة للتنمية.

عيادات أسنان للكشف علي المواطنين بالأكاديمية العربية

أكد محافظ مطروح دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والعلمية والطبية على أرض المحافظة وخاصة دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفرعها بمدينة العلمين الجديدة في بناء العقول في المجالات العلمية المختلفة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بمحافظة مطروح، والحرص على الدور المجتمعي فى تشغيل عيادات طب الأسنان بالأكاديمية للكشف على أبناء مطروح والبيئة المحيطة.

روبوتات الذكاء الاصطناعي

وتابع محافظ مطروح لفيف من الأنشطة بكلية الذكاء الاصطناعي كالروبوتات وغيرها من مشروعات مع الإشادة بمدى قدرة الطلاب على الابتكارات والإبداع في ذلك المجال.