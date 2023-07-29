ابتكار طبي مصري لعلاج الأمراض الجلدية المستعصية في مؤتمر دولي بسنغافورة

أعلنت هيئة الطاقة الذرية استضافة الدكتورة نشوة كمال رضوان أستاذ مساعد الأمراض الجلدية ورئيس مشروع إنتاج الأنسجة الأمنيتية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع في المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية في دورته الـ25 بسنغافورة.

منتج جديد لعلاج الأمراض الجلدية المستعصية

وأشارت الهيئة في بيان الي قيام الدكتورة نشوة كمال بعرض نتائج أعمال الفريق البحثي بالمركز لأحدث ابتكارات هيئة الطاقة الذرية في إنتاج منتج جديد لعلاج الأمراض الجلدية المستعصية مثل تحلل الجلد الفقاعي وكذلك قرح الفراش باستخدام النسيج الأمنيوسي المعالج.

علاج البشرة وشيخوخة الجلد

ألقت نشوة محاضرة أخرى عن أحدث أبحاثها عن إنتاج واستخدام الجل الأمنيوتي المعالج لعلاج البشرة وشيخوخة الجلد الناتجة عن تأثير أشعة الشمس الحارقة خاصة في البلاد الحارة مثل مصر.

ويعد المؤتمر من أكبر المؤتمرات العالمية في مجال أبحاث الأمراض الجلدية يعقد كل أربع سنوات ويناقش أحدث الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية على مستوى العالم خاصة العلاجات البيولوجية وتم إلقاء حوالي 500 بحث في المؤتمر.

علاج حالات الحروق والقرح الجلدیة

أوضحت نشوة رئيس الفريق البحثي بعد عودتها للقاهرة بأن هذا الابتكار العلمي يشمل استخدام النسیج الأمنیوسي الآدمي «المشيمة الطبيعية بعد الولادة» بهدف إنتاج نسيج طبي يھدف إلى علاج حالات الحروق والقرح الجلدیة المستعصیة كذلك قرح الفراش، وهو ينتج على شكل ضمادة جراحیة سھلة الاستخدام ومعقمة لافتة إلى أن أحدث الابتكارات هو إنتاج الجل الأمنيوتي المعالج لتحسين لعلاج البشرة وشيخوخة الجلد الناتجة عن تأثير أشعة الشمس وهما من الابتكارات التي لاقت اهتماماً كبيراً عالمياً بالمؤتمر.

تسجیل المنتج بمجرد إنتاجه

صرحت الدكتورة سحر إسماعيل رئيسة المركز القومي لتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية بأنه قد تم البدء في الإنتاج التجريبي للمشروع، وتم الحصول على موافقة هيئة الدواء المصریة بالتراخیص بإنشاء المصنع وجار اتخاذ إجراءات إنشاء أول وحدة تصنيع داخل المركز لإنتاج المنتج على مستوى تجاري وسيتم اتخاذ إجراءات تسجیل المنتج بمجرد إنتاجه واختباره تمهيداً لطرحه تجارياً بالأسواق.

توجيه الأبحاث إلى خدمة المجتمع

صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة تؤكد على أهمية توجيه الأبحاث إلى خدمة المجتمع وحل مشاكله باستخدام التقنيات النووية وهذه الأبحاث التطبيقية لإنتاج نسيج طبي لعلاج الأمراض الجلدية وشيخوخة الجلد هي أكبر مثال على ذلك.