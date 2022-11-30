بحضور 1000 طبيب.. انطلاق أول مؤتمر طبي مصري عالمي في الأقصر

انطلقت فعاليات أول مؤتمر طبي مصري عالمي في الأقصر اليوم الإثنين، في تخصصات الأوعية الدموية المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر المنصورة لجراحات الأوعية الدموية بحضور 1000 طبيب مصري وعربي وأجنبي، بعنوان «مؤتمر مصر لجراحات الأوعية الدموية» خلال الفترة من 30 نوفمبر 2022 إلى 2 ديسمبر 2022.

مؤتمر طبي مصري عالمي في الأقصر اليوم

وقال الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر حدث طبي عالمي فريد من نوعه بحضور 1000 طبيب مصري وعربي وأجنبي، في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع السياحة وخاصة مدينة الأقصر، بحضور عدد كبير من الأطباء المتميزين في مجال جراحات الأوعية الدموية مما يضفى على المؤتمر الكثير من نقل الخبرات في هذا المجال.

تجمع لمجموعة من المؤتمرات الطبية الكبرى

أضاف «سليمان»، في بيان صحفي أن هذا المؤتمر يعتبر تجمع لمجموعة من المؤتمرات الطبية الكبرى التي كانت تنظم سنويا بشكل فردي، إلا أنها انضمت هذا العام لتمثل مصر فى مؤتمر دولى ضخم، وتلك المؤتمرات هي: «مؤتمر المنصورة الدولي لجراحات الأوعية الدموية والقدم»، و«مؤتمر أقسام جراحات الأوعية الدموية بجامعة الأزهر»، كما ينضم اليه «المؤتمر الدولي الأول للجمعية العربية الدولية لجراحة الأوعية الدموية «البافس»، وهو تجمع نادر لكل تلك الخبرات.

110 محاضرة و6 ورش عمل

وأشار إلي أن هذا المؤتمر به الكثير من الجلسات العلمية، كل جلسة من 5 إلى 9 محاضرات، و48 محاضر أجنبي، و72 محاضر مصري، ينتج 110 محاضرة، و6 ورش عمل، لتدريب شباب الأطباء على التقنيات الحديدة، وكيفية التعامل معها والتمكن منها.

الجديد فى التقنيات الحديثة لتقليل مواد الغيار على الجروح

وأكد رئيس المؤتمر، أنه سيجري مناقشة استخدام بعض المستحضرات التى بها الهيموجلوبين فى علاج الجروح المزمنة، وكذلك الجديد فى التقنيات الحديثة لتقليل مواد الغيار على الجروح لتقليل التكلفة الاقتصادية، التقنيات والمواد الحديثة لتمتص تورم الجروح فى القدم السكرى، وورش عمل لأنواع جديدة لدعامات عالية المرونة لعلاج مشكلة انسداد الشرايين، تقنية جديدة استخدام الموجات التصادمية على الجروح المزمنة للمساعدة على التئام الجروح المزمنة ، ومحاضرة على أهمية دور جراح الأوعية الدموية فى إجراء توصيل الأوعية لمرضى الزرع، علاوة على مناقشة الجديد فى علاج أمراض الأوردة والدوالي باستخدام موجات الميكروويف وذلك لتقليل التكلفة ووقت جلسة العلاج.