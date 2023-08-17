أمين مصر أكتوبر بالإسكندرية: حديث الرئيس بمطروح حمل رسائل طمأنة للمصريين

قال المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمدينتي السلوم وسيدي براني ولقاءه بأهالي وشويخ محافظة مطروح، تأكد استمرار الدولة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة لجميع محافظات مصر.

زيارة الرئيس السيسي للسلوم وسيدي براني

وأضاف «حلمي»، في بيان له منذ قليل، أن حديث الرئيس السيسي خلال هذه الزيارة تضمن العديد من الرسائل المهمة لطمأنة الشعب المصري أهمها، أن مصر قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية وأنها ستصبح من الماضي مثل الإرهاب، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

حديث الرئيس السيسي مع أهالي مطروح

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن حديث الرئيس السيسي كان كعادته يستم بالشفافية والوضوح لمصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية التي تقوم بها الدولة للخروج من الأزمة.

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن الرئيس السيسي يؤسس لجمهورية جديدة من خلال قيادته لقاطرة التنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية​، حتي فى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم.