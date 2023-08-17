«الجيل»: حديث السيسي مع أهالي مطروح أكد مبدأ المصارحة والمكاشفة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي مطروح، تؤكد مبدأ المصارحة والمكاشفة بين الرئيس والمواطنين، مشيرا إلى أنّ هذا النهج تبناه الرئيس منذ توليه الحكم، ما يعزز أواصر الثقة بين المواطن والدولة.

لقاء السيسي مع أهالي مطروح

وأوضح الشهابي، في بيان له، أنّ الرئيس السيسي، أكده خلال لقاءه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، أنّ الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية وقبلها أزمة كورونا، وذلك عبر برامج يجري تنفيذها، ترعى في المقام الأول المواطنين، أصحاب الظروف الصعبة.

وأشار، إلى أنّ الرئيس السيسي شدد في حديثه مع أهالي مطروح، على أنّ الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة، ويجب الإصرار على مواجهته.

حديث السيسي عن التحديات

وتابع رئيس حزب الجيل، أنّ الرئيس السيسي تطرق في حديثه إلى أن مصر صادفتها تحديات كبيرة على مدى السنوات الماضية، وسنعبر هذه التحديات، حيث استذكر الرئيس السيسي التحدي الكبير الذي واجهته الدولة المصرية خلال 1967، والذي نجحت الدولة في عبوره واجتيازه في 1973.