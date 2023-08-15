«روتاري مصر» يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقرى حياة كريمة بالبحيرة

تحت قيادة محافظ المنطقة الروتارية 2451، أيمن نزيه، قامت لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نيفين بدر الدين، ولجنة حياة كريمة برئاسة أميمة الشيخ، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة وشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، لتنفيذ فعاليات الشمول المالي، من خلال بنك القاهرة، تحت مظلة البنك المركزي المصري، في فرع شركة أمان بأبو المطامير.

إصدار دفاتر شيكات وكروت «ميزة»

وتضمنت الفعاليات ندوة توعية عن الشمول المالي وفتح حسابات وإصدار دفاتر شيكات وكروت «ميزة»، من خلال بنك القاهرة، إلى 50 شخصا بدون تكلفة، بالإضافة إلى ندوة توعية عن خدمات الجهاز المالية وغير المالية، من خلال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة.

وتمت دراسة حالة العملاء المتقدمين، للحصول على تمويلات متناهية الصغر، من خلال شركة أمان، وإصدار تمويلات لهم بمبلغ 1.5 مليون جنيه من المبالغ المتاحة من جهاز تنمية المشروعات لشركة أمان.

وقدمت أمل سالم رئيس لجنة مكافحة الإدمان والتعاطي بروتاري مصر، ندوة توعية عن مكافحة الإدمان والتعاطي للعملاء الذين حصولوا على تمويلات متناهية الصغر.

قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعف السمع

وعقدت ندوة تعريفية بخدمات جهاز تنمية المشروعات وآليات منح القروض وشروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، من الهيئة العامة للرقابة المالية، لمسؤولي جمعية الوفاء بمركز أبو المطامير بالبحيرة، والتي تم التنسيق معها لتدشين قافلة متخصصة للكشف المبكر عن ضعاف السمع: سماعات، رسم سمع، غسيل أذن، مع شركة امبيليفون الشرق الأوسط، وتم رصد الاحتياج إلى 50 سماعة للفئات الأكثر احتياجا، وسيتم تكوين كلاستر لعمل السماعات.

وشاركت وزارة الصحة والسكان، في الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى صحة المرأة وصحة الأم والجنين، من خلال مبادرة 100 مليون صحة.

وشهدت الزيارة، افتتاح فصل مصادر للطلاب المدمجين، غرفة مصادر بمدرسة الياسنية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

ونفذ المشروع نادى روتاري دمنهور، ونادي روتاري إسكندرية مارين، تماشيا مع توجهات الدولة لدعم الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات والقطاع المصرفي والمحافظات والقطاع الخاص وروتاري مصر، كأحد مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في العمل التطوعى وتنمية المجتمع.

وشارك في فعاليات اليوم، أندية نادي روتاري دمنهور، إسكندرية مارين، إسكندرية المنتزة، إسكندرية جولدن رايدارز، إسكندرية هاربير.