سكرتير عام البحيرة يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات ومديري التخطيط والتعاقدات والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومديري التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وذلك لمناقشة آلية البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالي 2023 /2024.

مناقشة الخطة الاستثمارية في البحيرة

وأكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أنه جرى اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة بإجمالي اعتمادات تجاوزت مليار جنيه، مشددا على ضرورة مراعاة تعليمات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بضرورة نهو المشروعات الجاري تنفيذها واستكمالها تمهيداً لافتتاحها وتحقيق الهدف منها واستفادة المواطنين من خدماتها.

كما أكد ضرورة مراعاة الأصول الفنية والمواصفات واشتراطات الكود المصري أثناء التنفيذ، مع ضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق، والتأكد من انتهاء توصيل كافة المرافق والبنية التحتية قبل تنفيذ الأعمال

متابعة المشروعات بصفة دورية

وشدد سكرتير عام محافظة البحيرة على المتابعة بصفة دورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وإزالة أي عراقيل تعوقها، ومراعاة خطط الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية أثناء وضع مقترحات الخطط الاستثمارية بما يتفق مع تحقيق مطالب المواطنين وزيادة استثمارات الدولة.

وأشار إلى أن أعمال الخطة الاستثمارية تتضمن أعمال «رصف الطرق، إنارة، كهرباء، صيانة وإنشاء كباري - ومشروعات خدمية».