السيطرة على حريق شقة سكنية بأرض أدمون في البحيرة

تمكنت قبل قليل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقه بالطابق الأرضي بأرض أدمون بنطاق مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة.

حريق داخل شقة سكنية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد نشوب حريق داخل شقة في الطابق الأرضي بأرض أدمون ملك «إسلام .م.م.»، وتمت السيطرة على الحريق وتحرير المحضر اللازم.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق ودفع بعدد من قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وفصلت المرافق عن المكان وفرض كردون أمني، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن تلف محتويات بعض غرف الشقة وتشير التحريات الأولية أن السبب ماس كهربائي وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.