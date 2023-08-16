تمويل 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بالبحيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية المتنوعة في المجالات «التجارية، الصناعية، تربية الماشية»، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي فرصة تحت شعار «غير حياة أسرتك»، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل بمركز أبو المطامير.

وجرى تمويل 150 مشروعا لعدد 150 سيدة تم اختيارهم من عملاء برنامج تكافل وكرامة بقرية زاوية صقر بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مشروع، عبارة عن «133 مشروع أغنام، 7 ماكينات خياطة، 8 مشروعات بقالة، وماكينة تنظيف دواجن، مشروع ملابس جاهزة»

ويهدف برنامج «فرصة»، إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

كما يمثل البرنامج منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية وضمن البرامج الاجتماعية المقدمة لمساعدة الغير قادرين على العمل.

تأسيس مشاريع ضمن برنامج فرصة في البحيرة

كما يساعد برنامج فرصة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة.

توجيهات الرئيس بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا والغير قادرة على العمل، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.