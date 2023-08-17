ضبط طن لحوم فاسدة في حملات للطب البيطري بالمنوفية

تواصل إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، حملاتها المكثفة على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، ونجحت في ضبط كميات من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملاتها على المراكز والمدن في إطار توجيهات وزير الزراعة ومحافظ المنوفية.

ضبط كميات من اللحوم والأسماك غير الصالحة

وأكد رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن الحملات نجحت في ضبط كميات من اللحوم والأسماك والدواجن واللحوم المصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأزيد من طن خلال الفترة الأخيرة، في الحملات التي شملت مراكز المحافظة.

وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة بكثافة خلال الفترة الحالية والمقبلة لتغطية جميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم التحفظ على اللحوم والمضبوطات وعرضها على جهات التحقيق لحين إصدار قرار بشأنها.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن

وأشار إلى أن إدارة المجازر خلال الأشهر الماضية نجحت في ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين ومديرية الصحة لتنفيذ حملات تفتيشية مكبرة.