محافظ المنوفية: تمويل 59 مشروعا للشباب بتكلفة 445 ألف جنيه

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تمويل 59 مشروعًا اقتصاديًا، بإجمالي 445 ألف جنيه، في مختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدًا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.

تمويل مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى تمويل 27 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني في تربية الأغنام، و 12 مشروع ميكنة زراعية، و17 مشروعا متنوعا، و3 مشروعات ري حديث ومنافذ بيع.

لجان ميدانية لمتابعة المشروعات المنفذة

وأكد أنّ هناك لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقعـ لتذليل العقبات لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات، بما يساهم فى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية وتوفير فرص عمل للشباب.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تمويلها، لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة، والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مناشدًا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية، التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع والحد من البطالة.