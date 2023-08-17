نائب محافظ البحيرة: نشهد تطورا في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اجتماعاً بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، ودعاء زيتون مدير المديرية المالية بالبحيرة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، وذلك لمناقشة سبل دعم وتفعيل آليات إحكام الرقابة المالية وتعظيم إيرادات المحافظة من مواردها الذاتية

تذليل العقبات أمام ممثلي وزارة المالية في البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع دعمها الكامل لممثلي وزارة المالية وتذليل العقبات أمامهم لتفعيل دورهم الرقابي قبل الصرف لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات والحفاظ على المال العام.

كما أكدت أن المحافظة تشهد تطوراً كبيراً في تحقيق الانضباط المالي، وخاصة بعد جهود المحافظة للاتجاه نحو المميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع القطاعات، يأتي ذلك لإحكام الرقابة على المال العام وزيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات.

أعمال الرقابة المالية قبل الصرف

ومن جهتها أكدت وكيل وزارة المالية على تقديرها للدور الذي يقوم به ممثلو وزارة المالية في الوحدات المحلية والجهد المبذول للقيام بكافة أعمال الرقابة المالية قبل الصرف، مشيرة إلى التناسق والتناغم والتعاون المثمر بين المديرية المالية وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.