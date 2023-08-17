فحص 1450 حالة خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة قرية شركة الاتحاد بالدلنجات، إذ جرى فصح 1450 مواطن مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتضمنت القافلة الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، إذ جرى الكشف عن « 282 في أمراض الباطنة، 482 طفل، الجراحة 188، النساء 59، تنظيم الأسرة 21، العظام 103، الأنف والأذن 121، الأسنان 59، القلب 153»

كما توافر خلال القافلة الطبية معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف القوافل الطبية في القرى

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.