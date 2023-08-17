وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تعاون مع سنغافورة لتطوير مطار القاهرة

قالت وزارة الطيران المدني، إن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، شهد خلال زيارته الحالية لسنغافورة، توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات، موضحة أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين، ستقدم الشركة السنغافورية دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية، التي من المقرر أن تقع في نطاق حيز المطار، وستساهم في زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت أن البروتوكولين سيساهما فى تقديم حلول فعالة لتطوير مطار القاهرة الدولي، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية، بما يليق بالمكانة المحورية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي إقليميًا وعالميًا.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الطيران المدني المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن الجانب السنغافوري Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات، بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني، ومسئولي شركة شانجي الدولية.

تحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية

أضافت الوزارة، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة، لتحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية، خاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، ما يسهم في رفع كفاءة المطار، وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لمنافسة أحدث المطارات العالمية، لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي، ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.

وأعرب وزير الطيران المدني خلال مراسم التوقيع، عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السنغافوري، ستساهم بشكل كبير في الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال تصميم وتشغيل المطارات العالمية، وتحقيق انطلاقة جديدة لقطاع الطيران المدني، ونقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المطارات المصرية، بما يحقق الأهداف التنموية التي تتبناها الدولة المصرية على كل الأصعدة.

تقديم حلول عالية المستوى لتطوير مطار القاهرة الدولي

أكد الوزير ثقته التامة في الإمكانات التي ستحققها الشركة السنغافورية، من خلال تقديم حلول عالية المستوى لتطوير مطار القاهرة الدولي، وتعزيز مكانة مصر عالميًا كمركز محوري لحركة الركاب والبضائع.

كما أثنى وزير الطيران، على التعاون مع شركة شانجى السنغافورية، لما لها من تاريخ طويل في مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، مشيدًا بالمباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين، التي أثمرت عن هذه الشراكة الجديدة.

وأشاد Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، الذي سيسهم في خلق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية ستسخر كل إمكاناتها الهائلة لتحقيق النمو والتطوير لمطار القاهرة الدولي، والإستفادة من موقعه الجغرافي المتميز في منطقة الشرق الأوسط، وبين قارات العالم، كونه أحد المطارات الأكثر ازدحامًا ونموًا بالقارة الأفريقية، من حيث أعداد الركاب وحركة الشحن الجوي.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة شانجي الدولية للمطارات، شركة رائدة في مجال الطيران المدني، ومتخصصة في مجالات إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسوق الطيران العالمي، وتتمتع بخبرة عالمية واسعة، تمتد لأكثر من 20 دولة وأكثر من 60 مطار في جميع أنحاء العالم.