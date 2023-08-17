مطار القاهرة الدولي يعلن غلق صالة الوصول رقم 1 للتجديد

قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة الوصول رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1، والمعروف بالمطار القديم كلياً، على أن يتم نقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم 3 وصول بنفس المبنى، بدءا من الساعات الأولى ليوم الأحد المقبل والموافق 20 أغسطس الجاري، نظرًا لبدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة، والتأكيد جاهزية صالة 3 لاستقبال الرحلات.

غلق صالة الوصول رقم 1 للتجديد

وعقدت شركة الميناء اجتماعاً موسعاً برئاسة الطيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بالمطار مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات ، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات وكذلك تأخير نزول ركاب الترانزيت من الطائرة إلى أخر أتوبيس وتوجيههم إلى منطقة الترانزيت بصالة السفر رقم 1، فور بدء العمل بالصالة.

وناقش الإجتماع التنبيه على شركات الطيران العاملة بالمبنى بعدم إنتظار أي راكب نهائياً تحت الطائرة أو ترجله في منطقة الانتظار بالمهبط أمام صالة الوصول ، وتنظيم دخول الركاب إلى الصالة بواسطة منسق خارجي ومدير منوب ومدير الصالة وفي حالات ذروة التشغيل يتم تفعيل إجراءات تنظيم دخول الركاب للصالة بفاصل زمني، بالتنسيق مع شركة الطيران، وتأكيد تخصيص أبواب الدخول أرقام (2، 3) لدخول الركاب.

البنوك العاملة قبل منطقة الجوازات

كما ناقش الإجتماع التأكيد على البنوك العاملة قبل منطقة الجوازات بالتواجد بالعدد الكافي على مدار الساعة، والالتزام بتوافر تأشيرات الوصول فقط وتوجيه الراكب للفروع الخارجية بصالة المستقبلين لباقي الخدمات البنكية، وتوفير العدد الكافي من ضباط الجوازات في أوقات الذروة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتزام شركات الخدمات الأرضية بسرعة نقل الحقائب إلى الصالة.

وتم التنسيق على تواجد عدد 3 لجان جمركية جاهزة على مدار الساعة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، وتأكيد جاهزية كافتيريا المستقبلين بصالة الوصول رقم 3، وضرورة توفير العـدد الكـافـي مـن عـربات «اخدم نفسك»، وكذا عمال التحميـل والمتابعة المستمرة من مدير منوب المبنى.

وتأكيد توفير خدمة مرورية أمام صالة الوصول رقم 3 لتنظيم حركة المركبات وعدم تعارضها مع مسار خروج الركاب، وجاهزية ساحة انتظار السيارات أمام الصالة وخلف المول التجاري بعد تطويره.