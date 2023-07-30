وزير الطيران يوجه بتخفيض استهلاك الكهرباء: يجب أن نكون على قدر المسئولية

أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تعليماته إلى ديوان الوزارة وكذلك الشركات التابعة، لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك إطار خطة الدولة المصرية نحو ترشيد الاستهلاك في المجالات كافة.

خطة رشيدة نحو تخفيض استهلاك الكهرباء

وقال «حلمي» خلال رسالته للعاملين: «أدعوكم جميعًا لتبني خطة رشيدة نحو تخفيض استهلاك الكهرباء والقيام بدور توعوي في الحفاظ على الطاقة سواء على مدار حياتنا اليومية أو في أماكن عملنا بكافة المرافق والمنشآت الإدارية على أن يكون كل منا حريص بغلق أجهزة الكمبيوتر والمكيفات وكل ما يتعلق باستخدام الكهرباء خاصة في حالة عدم التواجد بالمكاتب خلال ساعات العمل».

وتابع: «مع الالتزام بغلق مصابيح الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عـدا مـا تفرضه مقتضيات سير العمل في بعض المواقع داخل قطاع الطيران من مطارات وغيرها من مرافق حيوية تقوم بالتعامل بشكل مباشر ودائم مع العملاء».

التغيرات المناخية وتداعياتها

وأوضح، خلال رسالته للعاملين، أن العالم أجمع يتعرض حاليا لأزمة متغيرة في مجال الطاقة على كافة المستويات فـي ظل التغيرات المناخية وتداعياتها، ونحن في مصر نمر بتحدٍّ كبير في هذا المجال لذا وجب علينا أن نتكاتف جميعًا وأن نكون على قدر من الوعي والمسئولية للمرور من تلك الأزمة الاستثنائية.