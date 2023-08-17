«الزراعة»: لدينا برامج لتنمية الوديان والاستفادة من مياه الأمطار

قال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، إن الدولة تبذل مجهودات لتنمية المجتمعات البدوية في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مياه الأمطار كانت مهملة منذ زمن بعيد، وتذهب إلى البحر وتدمر الطرق.

تنمية الوديان

وأضاف «مصيلحي» في لقاء له ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة الحياة: «عملنا برامج لتنمية الوديان ومشروع متكامل للاستفادة من مياه الأمطار والرعي واستفادة المجتمع البدوي، وتم الموافقة على المشروع من قبل مجلس النواب والرئيس على الفور».

المجتمعات الصحراوية

وتابع: «نزلت فرقنا إلى المجتمعات الصحراوية المتناثرة ودعمنا فكرة الاستمرار وتوفير المياه من مياه وأرض وحيوانات ولدينا أكثر من 70 نشاط ننفذها للاستفادة من مياه الأمطار».