مستشار وزير الزراعة لـ«القاهرة الإخبارية»: التوصيات الاستباقية أحد حلول مصر لحماية الزراعة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي تتأثر بشدة بسبب التغيرات المناخية، نظرًا لطبيعة هذا القطاع وخصوصية مكوناته، موضحا أن قطاع الزراعة أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية خاصة في السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تغير أنماط الطقس في مصر وبلدان كثيرة في السنوات الأخيرة أدى إلى ظهور تأثيرات سلبية على المحاصيل سواء في الإنتاجية أو في تأخير ظهور مواعيد الحصاد للمحاصيل.

التواصل الدائم مع المزارعين

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن مصر تعمل على التوصيات الاستباقية من خلال التواصل الدائم مع المزارعين لحمايتهم من التغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال حينما يتم توقع أمطار غير اعتيادية يتم التواصل مع المزارعين حتى لا يحدث تشبع للتربة هو ما يؤثر على المحصول، وحينما يتم توقع موجات حارة أو باردة يتم التواصل معهم أيضا لحماية المزارع من أي تغيرات مناخية مؤثرة على أراضيهم.

يوم كامل خاص بالزراعة والتكيف

وأوضح أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مختلف عن غيره من المؤتمرات السابقة، إذ يوجد يوم كامل خاص بالزراعة والتكيف، وهو واحد من الأيام الموضوعية وغير الرسمية، والذي سيضم سبع جلسات وتلك الجلسات معنية بالتغيرات المناخية وتأثيرها في قطاع الزراعة، ومعنية بالتكنولوجيا التي يجب أن يتم مد المزارعين بها.

وواصل أنه من المفترض أن يخرج هذا اليوم داخل مؤتمر المناخ بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي ستكون في جانب وضع حد لمشكلة التغير المناخي في قطاع الزراعة.