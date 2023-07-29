مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ: انكسار درجات الحرارة في هذا الموعد

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، إن الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة تعود بسبب القبة الحرارية، التي تسببت في حالة احتباس حراري في الجو.

وأوضح «فهيم»، في تصريحات تليفزيونية، أن القبة الحرارية هي مرتفع جوي يشكل قبة فوق سطح البحر، وهو مصطلح علمي يُستخدم لوصف هذه الظاهرة الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة مستمر لعدة أسابيع

وأضاف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أن المنخفض الهندي الموسمي هو ظاهرة جوية أخرى تساهم في ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، حيث يظهر في بداية شهر يوليو ويمتد لعدة أسابيع.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشار «فهيم»، إلى أن هذه الظاهرة بدأت تتحلل، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة في الأيام القليلة المقبلة.

لم ترصد أي تأثيرات سلبية للمنخفض الهندي الموسمي

وأوضح فهيم، أنه لم يتم رصد أي تأثير سلبي للمنخفض الهندي الموسمي على الزراعات حتى الآن، باستثناء تأثير طفيف على محصول المانجو.

وقال إن هناك تعامل مع هذه التأثيرات، وأن الجهات المعنية تعمل على تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين، في حال واجهوا أي مشكلات.