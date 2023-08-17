كاتب صحفي: زيارة الرئيس السيسي إلى مطروح تاريخية وحملت رسائل إيجابية عديدة

أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شيوخ وعواقل محافظة مطروح، مشددًا على أن هذه الزيارة تاريخية ونقطة تحول كبيرة لما يحدث في مصر، إذ حمل العديد من الرسائل الإيجابية.

رؤية للتنمية والتطوير

قال «الجالي»، في مداخلة هاتفية لقناة «extra news»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إعلان المشروعات بعد افتتاحها، ليؤكد أن الدولة المصرية إذا تحدثت فعلت ولديها رؤية للتنمية والتطوير في كل الأماكن والمجالات، وصولا لأماكن كان البعض يظنها في يوم من الأيام بعيدة عن التطوير.

الدولة المصرية

وأوضح محمد الجالي، أن الدولة المصرية تتعامل مع المواطنين المصريين في كافة الربوع وفي المناطق الحدودية وغيرها دون تمييز.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شيوخ وعواقل محافظة مطروح، شهد حوارًا شيقًا ومهمًا، وحمل ودا كبيرا بين الرئيس وعواقل ومشايخ مطروح، كما أن الاستقبال الحافل يؤكد الحب الجارف ودعم قرارات الرئيس فيما يتعلق بالتنمية ومواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي.