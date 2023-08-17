عضو أمناء الحوار الوطني: قرارات السيسي سترضي الكثير وتخفف العبء عن جميع الفئات

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون هناك قرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترضي الكثيرين وتخفف العبء عن فئات اجتماعية حقيقية.

السيسي ينتظر توصيات الحوار الوطني لاعتمادها

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الرئيس السيسي ذكر في مؤتمر الشباب الماضي، أنه ينتظر توصيات الحوار الوطني لاعتمادها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن تحويل التوصيات للمختصين والحكومة لدراستها، وتحويلها لقرارات تنفيذية أو تشريعات عن طريق البرلمان.

وتوقع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن يكون هناك نتائج ترضي الكثيرين، مشيرًا إلى أن هناك بعض المطالب الفئوية، مثل قانون الوصاية بأن تذهب مباشرة للأم بعد أن كانت تذهب للجد.

وأكد أن الحوار الوطني ناقش قضايا كثيرة سترضي فئات كثيرة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء سيعلن في بيان رسمي كل القضايا التي جرى رفعها لرئيس الجمهورية.