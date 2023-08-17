«الشعب الديمقراطي»: الرئيس السيسي نجح في لم شمل القوى السياسية

أشاد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى دوره في لم شمل القوى السياسية تحت سقف واحد.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الخميس: الرئيس السيسي نفذ وعده الذي قطعه على نفسه، واستجاب لمخرجات الحوار الوطني.

جمهورية جديدة ترتكز على العدل والعمل

وأشار خالد فؤاد، إلى أن الرئيس السيسي صادق في وعوده وأهدافه، ورؤيته بناء جمهورية جديدة قوامها العدل والعمل، وهو ما قاله في لقائه أمس الأربعاء، مع أهالي مطروح.

وتحدث رئيس حزب الشعب، عن تجربة حزبه في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن «الشعب الديمقراطي» كان مهتمًا وتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا، بالإصلاحات السياسية والاقتراحات التي تدخل إلى المجالس النيابية.

ولفت خالد فؤاد، إلى أن السياسة بمثابة الرأس، والاقتصاد هو السيف، فالأولى هي التي تقود إلى استقرار الدولة، ما ينعكس بدوره على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة التي تحظى باستقرار سياسي لا شك أنها تنعم بتقدم اقتصادي واستقرار اجتماعي.