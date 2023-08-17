عالم بوزارة الأوقاف: التاجر الأمين في منزلة المجاهدين والشهداء

قال الدكتور سليمان غانم، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام نظم أمور البيع والشراء والأمور المالية التي يتداولها الناس، لأن التجارة تقوم عليها كل أمور الحياة، كما حث على التجارة وبين منزلتها العظيمة.

التجار في منزله المجاهدين

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لو تدبرنا القرآن الكريم سنجد أن القرآن جعل التجار فى منزلة المجاهدين لو اتقوا الله، مستشهدا بالآية الكريمة: «وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا».

التاجر الصدوق

واستكمل: «سيدنا النبي صلى الله وعليه وسلم، عمل بالتجارة وأصحابه وأبلغنا بمنزلة التجارة بالأمانة فى حديثه الشريف: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)».