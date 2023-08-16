هاني تمام لـ قناة الناس: لا ترهقوا الشباب بالمغالاة في المهور

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأمور المادية لا يجب أن تكون مؤثرة بقدر الإمكان على العلاقة بين الشاب والفتاة، في فترة الخطوبة، لافتًا إلى أن ولي الأمر ارتضى أن يسلم أعز ما يملك إلى الرجل الذي جاء ليه لطلب خطبة ابنته، فلا يجب أن يكون هناك شيء في نفسية الشاب تؤثر على علاقته بمخطوبته.

أستاذ أزهر: ولي الأمر له حق كتابة القائمة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «ولي الأمر له الحق الكامل في أن يضمن حق ابنته بكتابة القايمة، التي تُعرف بقائمة المنقولات أمر في غاية الأهمية في الوقت الحالي صيانة لحق البنت وحفاظًا عليه».

أستاذ فقه: لا يجب أن يكون هناك مغالاة ومزايدة بالزواج

واستكمل: «لا يجب أن يكون هناك مغالاة ومزايدة وما يرهق الشاب في حياته بعد ذلك يجعله يعامل زوجته معاملة سيئة، بسبب الأمور التي تجعل الشاب في حالة نفسية سيئة، ولي الأمر له الحق في أن يطلب المهر الذي يريده بالتراضي، دون تحميل الشاب فوق طاقته».