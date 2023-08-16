أمين الفتوى لـ قناة الناس: لا يجوز الجلوس في الصلاة المفروضة إلا بعذر

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى «رحمة»، حول حكم الصلاة جالسا لعدم استطاعتها القيام ببعض الأركان في الركوع والسجود؟.

أمين الفتوى يجيب عن حكم الصلاة جالسا

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الصلاة المفروضة الخمس، القيام فيها ركن من أركان الصلاة لا يجوز الصلاة جالسا إلا عند العذر، وكل شخص أولى بقدره وحاله».

واستكمل: «يعنى لو عندك مشكلة فى القيام، لازم أجيب البديل اللى هى أقف وبعدها أجلس على كرسى، وبعد كده لو عندى مشكلة فى الركوع يبقى أعمل بديل له، حتى ولو السجود يبقى أسجد من على كرسى، الركن الذى لا تستطيع فعله عليها أن تقوم ببديل وحل تستطيع تأديته من خلاله».