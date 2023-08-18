مكتبة الإسكندرية تطلق مسابقة مسابقة «ابحث عن الأثر»

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية إن المكتبة تنظم مسابقة «ابحث عن الأثر» بهدف زيادة الوعي الأثري وروح الاستكشاف والبحث العلمي وتعميق الوعي التاريخي لدى الشباب فإذا كنت من عشاق التاريخ ومحبي الآثار، تدعوك مكتبة الإسكندرية إلى الغوص في عالم الآثار والتعرف أكثر على متحف آثار مكتبة الإسكندرية والقطع الأثرية المميزة الموجودة بداخله من مختلف العصور بدءًا من العصر المصري القديم وإلى العصر الإسلامي مرورًا بالحضارة اليونانية والحضارة الرومانية ثم القبطية.

10 قطع أثرية

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن» أن متحف آثار مكتبة الإسكندرية هو أول متحف آثار يقام داخل مكتبة ويضم بعض الأعمال التي تم العثور عليها في موقع المكتبة أثناء إنشائها و تبدأ المسابقة الخميس 17 أغسطس 2023، الساعة 11,00 صباحًا حتى 31 أغسطس 2023. تتضمن المسابقة اتاحة بعض المعلومات عن 10 قطع أثرية مميزة داخل المتحف، وعلى المتسابق محاولة الوصول إلى اسم القطعة من خلال القيام بزيارة إلى متحف الآثار للبحث عنها وتصويرها أو من خلال الاستعانة بموقع متحف الآثار المتاح عبر موقع المكتبة الإلكتروني وصوره.

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شروط المسابقة

- أن يكون عمر المشترك من 18- 40 عامًا.

- مراعاة الالتزام بشروط التصوير داخل المتحف حيث يسمح باستخدام الهاتف المحمول للتصوير الفوتوغرافي فقط، بدون استخدام الفلاش، وممنوع التصوير بالفيديو.

- سيقوم المتسابق بعمل منشور (Post) على صفحته الشخصية يقوم فيه بتجميع الصور التي التقاطها أو قام بالاستعانة بها عبر موقع متحف الآثار بموقع المكتبة الإلكتروني مع كتابة الإجابة الصحيحة لأسماء القطع الأثرية وعمل تاج لمنصات التواصل الاجتماعي الرسمية لمكتبة الإسكندرية منصة فيسبوك وإنستجرام نسخ علامات الهاشتاج.

يحصل الفائزون الذين توصلوا للإجابات الصحيحة مع استيفاء شروط المسابقة وتحقيق أكبر عدد من علامات الإعجاب على جوائز قيمة.