مكتبة الإسكندرية: عقد ملتقى ذاكرة القصة دورة يحيى حقي بـ«بيت السناري» اليوم

تعقد مكتبة الإسكندرية الملتقى الثاني لذاكرة القصة المصرية، تحت عنوان «دورة الكاتب الكبير يحيى حقي»، اليوم السبت في تمام الساعة 4:00 مساءً بمقر بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، الذي تنظمه أسرة القصة القصيرة بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية، ومركز ‎سيا الثقافي.

الروائي يحيى حقي

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الملتقى يشتمل على أربعة جلسات؛ تدور الجلسة الأولى حول الكاتب والروائي المصري الكبير يحيى حقي.

أما الجلسة الثانية، فتركز على القصة القصيرة والطبقة الوسطى في مصر في القرن العشرين، وكذلك تنويعات القصة وتحولاتها، فيما تسلط الجلسة الثالثة الضوء على يقظة القصة القصيرة والتجربة النسوية في القصة القصيرة، وتتناول الجلسة الرابعة قراءات قصصية، وتبادل للأفكار بين المشاركين والمتحدثين.

إثراء الثقافة والإبداع

أضاف مدير المكتبة، أن فعاليات الملتقى تأتي في إطار الاهتمام بتاريخ القصة القصيرة وأهميتها في الأدب، ومدى تأثيرها على المشاعر والأفكار، ودورها في التعبير عن المواقف الحياتية، وكذلك الاهتمام بإبداع القصة القصيرة في مصر والوطن العربي، ومواكبتها لما بعد حداثة النص القصصي، في ضوء نقاط الإلتقاء حول أشكال التعبير عن الهوية الإبداعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.