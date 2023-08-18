في عيد ميلادها.. لماذا اتجهت راندا البحيري إلى البيزنس؟

تحتفل اليوم الفنانة راندا البحيري بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1983، وقد جاءت بداية مشوارها الفني مبكرا وقدمت عدة أدوار مهمة على الصعيد السينمائي والدرامي.

وفي يوم مولدها نسلط الضوء على جانب آخر في حياتها، إذ لم تكتفِ راندا البحيري بالعمل الفني فقط، بل اتجهت مؤخرا لافتتاح مطعم خاص بيها لتأمين مستقبلها.

راندا البحيري والبيزنس

وفي عام 2019 أعلنت راندا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن استعدادها لدخول عالم البيزنس بجانب عملها في مجال الفن، مشيرة إلى استعدادها لفتح كافيه بالإسكندرية، ونشرت صورة لها برفقة إحدى صديقاتها من داخله، لينجح المشروع وتفتتح بعده عدة أفرع.

سبب اتجاه راندا البحيري للبيزنس

وكشفت راندا البحيري، في إحدى اللقاءات التلفزيونية أنها لجأت للاستثمار وافتتاح مشروع خاص بها، بجانب مهنة الفن قائلة إن «الفن به قليل من الغدر والرزق بإيد ربنا، لكن كمهنة ممكن تسيبك في أي وقت وياما نجوم كبار وقعدوا في البيت».