راندا البحيري لزملائها «الموهومين بالموهبة»: نجوميتك مش دليل

أثارت الفنانة راندا البحيري، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استيائها من الفنانين الذين يستعيدون ذكرياتهم مع الصعوبات التي واجهوها في بداية مشوارهم الفني، واتهامهم بافتقار الموهبة.

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «بشوف ساعات ممثلين بعد النجومية بيطلعوا يحكوا إن فلان أو علان كان شايف إنه ممثل ضعيف وإنه مكانش راضي إنه يشتغل معاه علشان مش شايف موهبته أو علشان حاسس إن فيه ناس أحسن.. طبعاً بيقولوا ده نوع من الفخر والشماتة إنهم دلوقتي بقوا نجوم وأن المخرج الفلاني ده مكانش شايف موهبته أحب أصدمك وأقولك الحقيقة».

%90 من اللي بيقولوا الكلام ده مش موهوبين

وتابعت راندا البحيري: «90 في المية من اللي بيطلعوا في اللقاءات يقولوا الكلام ده.. بالفعل مش موهوبين ولو أنت وصلت لمكانة ما، فهي يا إما طفرة ويومين وهيعدوا.. يا إما تدني الذوق العام.. يا إما سهولة الظهور حاليًا عكس زمان.. يا إما إصرارك السنين دي كلها إنك تكون في الحقل الفني وعايز تمثل وده كان نتيجة إصرارك».

فكر قبل ما تتكلم عشان الناس متضحكش عليك

وأضافت الفنانة راندا البحيري «لكن تقتنع إنك موهوب وتطلع تحكي عن اللي حاربوك في البداية.. فكر 100 مرة قبل ما تعمل كده وتضحك الناس عليك لأنك بنسبة كبيرة مكنتش موهوب فعلًا.. ده مش معناه إن فيه ساعات المواقف دي بتحصل فعلًا وإن فيه ناس بتتظلم أكيد بعض الناس بتتظلم».

يذكر أنّ راندا البحيري، شاركت مؤخرًا في تقديم مسرحية الجريمة على مسرح النهار، التابع لنقابة المهن التمثيلية، وشاركها كل من سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبدالله عبدالغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.