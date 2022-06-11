راندا البحيري تكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة توأم موانا

نشرت الفنانة راندا البحيري البوستر التشويقي الأول لمسرحيتها الجديدة توأم موانا، ويعتبر بطولتها المطلقة في عالم المسرح، وتصدرت بوستر المسرحية بمفردها دون ظهور زملاءها من المشاركين لها في العمل، ولم يتم الكشف عن موعد عرضها أمام الجمهور.

راندا البحيري بطلة مسرحية جديدة

وظهرت راندا البحيري، وهى مرتدية ملابس الشخصية الكرتونية الخاصة بعالم ديزني موانا، وعلقت عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة بـ «إنستجرام» قائلة: «مسرحية توأم موانا تأليف سامح عثمان، فكرة وإنتاج أروى قدورة، وإخراج المبدع المحترم أستاذ سامح بسيوني».

لم تكشف عن موعد عرضها للجمهور

واستطردت قائلة: «قريب هعزمكم كلكم على المسرحية، فكرة وتصميم وتصوير الأفيش مصطفى شعراوي، ستايلست أميرة صابر، كوافير أحمد طلعت وماكياچ رحاب الشريف».

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، في عالم الدراما، ظهورها في مسلسل كوفيد 25، بطولة يوسف الشريف وإدوارد وأيتن عامر وعدد كبير من نجوم الفن وتأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

المشاركة في بطولة فيلم سينمائي

وأعلنت راندا البحيري، منذ أيام، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، عن مشاركتها في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «توكسيك»، وكتبت قائلة: «في سرية تامة الحمدلله، تم الانتهاء من معظم مشاهد فيلمي الجديد توكسيك_علاقات سامة_ تأليف چوزيف فوزي و إخراج محب وديع، مدير تصوير فادي سمير إنتاج sat7، شكراً شكراً لكل المحترمين اللي اشتغلوا في الفيلم ده و شكر كبير لمنتجي الفيلم بجد بجد انتوا إخواتي وحبايبي، وربنا يخلينا لبعض وأتمنى إني أكون وسطكم دائما».