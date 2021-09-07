دعاء أول أيام شهر صفر 1443.. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر المحرم من العام الهجري 1443، وأنَّ غدًا الأربعاء 8 سبتمبر هو الأول من شهر صفر، وبهذه المناسبة يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء أول أيام شهر صفر 1443، ومن الوارد في السنة أنَّ هناك دعاء يقال عند رؤية هلال الشهر الهجري وهو ما يتناوله التقرير التالي.

دعاء أول أيام شهر صفر 1443

وبخصوص دعاء أول أيام شهر صفر 1443 فإنه قد ورد عن النبي (صل الله عليه وسلم) أنَّه إِذا رأى الهِلالَ يقول «اللَّهُمَّ أَهْلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، رواه الترمذي، ووفقًا لهذا الحديث فإنَّه يسن أن يتمّ ترديده عند رؤية هلال الأشهر الهجرية الـ12 ومن بينها شهر صفر، وقد نشرت دار الإفتاء صورة بها دعاء رؤية الهلال.

وعن دعاء أول أيام شهر صفر 1443 فقد ورد عن بشيرٍ مولَى معاويةَ، أنه قال: سمعتُ عشرةً من أصحابِ النبيِّ (صلَّ اللهُ عليه وسلم) أحدُهم حدَيرُ أبو فَروةَ يقولونَ – إذا رأَوا الهلالَ: اللهمَّ اجعلْ شهرَنا الماضي خيرَ شهرٍ، وخيرَ عاقبةٍ، وأدخِلْ علينا شهرَنا هذا بالسلامةِ والإسلامِ، وبالأمنِ والإيمانِ، والمعافاةِ والرزقِ الحسنِ.

دار الإفتاء

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عن تخصيص يوم بدعاء معين لأول أيام شهر صفر 1443، وردّ عليه الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، موضحًا أنَّ تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

وإضافة إلى دعاء أول أيام شهر صفر 1443، فقد أوضح المفتي أنَ هناك أدعية مستحسَنة ومأثورة عن مشايخ الحنابلة منذ نحو ألف سنة، فدعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام»، ودعاء آخر السنة أن يقول في آخر أيامها: «اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم».

موعد رمضان 2022

وهناك حسابات فلكية تحدثت أنَّ موعد شهر رمضان 2022 سيحل في أول شهر أبريل المقبل في ظل توقعات بأنَّه سيكون يوم السبت 2 أبريل وحتى 2 مايو 2022.