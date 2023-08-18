مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل الشمالي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مصابي حادث الساحل الشمالي الناتج عن تصادم سيارتين، وهم جودي عمر عادل، 6 سنوات، من بنها، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجروح رضية بالرأس والوجه، وعادل عمر عادل، 3 سنوات، من بنها، يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وهيام جمال الشربيني، 35 سنة، من القليوبية، تعاني من اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم، وجار تحديد هوية الحالات الثلاثة المتوفاة، واستكمال الرعاية الطبية للمصابين في الحادث من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير المستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الساحل الشمالي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.