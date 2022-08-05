تفاصيل مصرع طالب ثانوية عامة في حادث الساحل الشمالي: الفرامل سليمة

انتهت اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من معاينة واقعة حادث الساحل الشمالي الذي أسفر عن مصرع الطالب فارس محمد عاشور بطل الجمهورية في لعبة الكاراتيه دهسًا تحت عجلات سيارة مسرعة في الساحل الشمالي وقت أن كان في المصيف مع مجموعة من أصدقائه، وعاينت النيابة مكان الحادث ولاحظت آثار الدماء على الأرض وتبين أن الطالب كان يسير مترجلًا على جانب الطريق وقت أن اصطدمت به سيارة كان تسير بسرعة زائدة.

التحريات عن واقعة حادث الساحل الشمالي

وبحسب مصادر أمنية أن طالب الثانوية العامة مات بعد دقائق قليلة من واقعة حادث الساحل الشمالي، وتمكنت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث كما جرى التحفظ على السيارة، وتبين من الفحص الفني أنها بحالة جيدة وأن الفرامل تعمل بشكل جيد ولا توجد فيها أي عيوب فنية ساهمت في الحادث ما يؤكد أن الحادث سببه السرعة الزائدة وعدم تركيز سائق السيارة في الرؤية الجيدة للطريق.

زملاء الطالب المتوفى في واقعة حادث الساحل الشمالي: كنا في المصيف

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان واقعة حادث الساحل الشمالي بعد أن تلقت بلاغًا بدهس سيارة مسرعة لشاب كان يترجل على جانب الطريق، وبسؤال أصدقاء طالب الثانوية العامة فارس محمد عارشور الحاصل على بطولة الجمهورية مرات متكررة في لعبة الكاراتيه، وأنهم كانوا في المصيف لقضاء الإجازة لحين ظهور نتيجة الثانوية العامة ليعود إلى مكان إقامتهم في محافظة الإسكندرية لاستكمال أوراق إلتحاقهم بالجامعات.

زملاء فارس: كان يسير على جانب الطريق وقت دهسه

وتابع زملاء الطالب «فارس» الذي لقي مصرعه في واقعة حادث الساحل الشمالي أنهم أبلغوا أسرة الطالب بالحادث عقب وقوعه وأن الطالب كان يسير مع أحدهم على جانب الطريق والسيارة أتت بشكل مفاجئ ودهسته بينما نجا زميله من الموت لعدم اصطدام السيارة به.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بمصرع طالب تحت عجلات سيارة مسرعة في الساحل الشمالي وعرفت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي لاحقًا بواقعة حادث الساحل الشمالي، وتبين أن الطالب فارس طالب الثانوية العامة راح ضحيتها، انتقلت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم.