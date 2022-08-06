نتيجة فارس عاشور طالب الثانوية العامة المتوفي في حادث الساحل الشمالي

يوما كان تتمناه أسرته بأن يجتمعوا معه فرحا بالنتيجة، إلا أن الأمور تغيرت وتبدلت برحيله منذ أيام، هكذا كان الوضع في منزل فارس محمد عاشور، طالب الثانوية العامة الذي لقى مصرعه منذ أيام في حادث سير بالساحل الشمالي، قبل أن يشهد نجاحه في الثانوية العامة ويحتفل مع أسرته.

نتيجة فارس طالب الثانوية العامة

«صحابه قالولي إنه نجح وجاب حوالي 70%» هكذا قال عمرو محمد عاشور، شقيق فارس، عن نتيجة شقيقه الذي لم يرغب هو أو أسرته البحث عنها نظرا لوفاته حتى لا تزداد عليهم المواجع كونه حقق مجموع يتناسب مع كليتي الشرطة والحقوق الذي كان يفكر فيهما.

أصدقاء فارس أبلغوا شقيقه بنتيجته

وأضاف عمرو لـ«الوطن»، أنه قد مر بعام صعب من الاجتهاد في المذاكرة في الثانوية العامة وكان يأمل أن يفرح اليوم مع إعلان النتائج إلا أنه لم يكتب له ذلك، لافتاً إلى أن أصدقاء فارس أبلغوه أنه حقق 66% بالإضافة إلى 5% حافز رياضي أي مجموع كلي 71%.

وتابع عمرو بدموع الحزن تملأ عينه: «كنت بقول له أدخل حقوق زيي ونبقى في كتف بعض بعد التخرج، لكن ملحقش».

حزن أسرة فارس طالب الثانوية العامة

عاشت إيمان محمد، والدة فارس محمد عاشور، طالب الثانوية العامة الذي لقى مصرعه منذ أيام أيام في حادث تصادم بالساحل الشمالي، ساعات من الحزن والألم بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة التي جاءت نتيجة نجلها الراحل من ضمنها إلا أنه لن تهمه النتيجة بعد، كونه رحل عن عالمنا تاركا كل شيء خلفه.

طالب الثانوية العامة.. أصغر أبناءها

الأم المكلومة كانت تنتظر يوم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، لتفرح بصغيرها وهو على أعتاب الكلية، لتشعر بالفخر بعدما نجحت في إدخال أبناءها الأربعة التعليم العالي، إلا أن كل ذلك تحول نتيجة الحادث المروري الذي راح ضحيته ابن الإسكندرية خلال فسحة برفقة أصدقائه في الساحل الشمالي، بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق.

طموحات طالب الثانوية العامة المتوفي في الإسكندرية

بعيون تملؤها الحزن تكسرها ابتسامة الصدمة على وجهها، تقول «إيمان» والدة طالب الثانوية العامة المتوفي لـ«الوطن»، إن نجلها كان في انتظار موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ليكلل مجهوده وتعبه بعد عام من المذاكرة والتعب: «كان نفسه يدخل كلية الشرطة، لأن اخوه الكبير ظابط بحري».

فسحة بعد الثانوية العامة تسببت في وفاته

وأوضحت أنه كان عام صعب عليه بسبب المذاكرة، لذا طلب السفر رفقة أصدقائه إلى الساحل لقضاء مصيف قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة: «قولنا له روح انبسط بس كنت خايفة عليه وقولت له أوعى يا فارس تخرج تروح أي قرية تاني، وقال لي متخافيش لكن اللي خوفت منه حصل وعدا الطريق ومات».