بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالسلوم محافظة مطروح

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالسلوم محافظة مطروح، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء مباشرة.

موعد صلاة الجمعة

واستعرض الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة، موعد صلاة الجمعة، اليوم 18 أغسطس الجاري، وفق كل مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، من أجل معرفة وقت الصلاة والاستعداد للخطبة في وقت كافٍ من بدايتها.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات اليوم، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة في طنطا: يحين أذان الظهر الساعة 1:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا: يحين أذان الظهر الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: يحين أذان الظهر الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:59 ظهرًا.