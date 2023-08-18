موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. «هتأخر الساعة 60 دقيقة»

أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف بشكل رسمي، لتكون بداية الفصل الجديد يوم 22 سبتمبر المقبل، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، بعد العمل به على مدار عدة شهور سابقة.

وأعلن مجلس الوزراء عند بدء تطبيق التوقيت عن المدة التي يتم العملم بهذا التوقيت بها، وموعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد انتهاء التوقيت الصيفي، والتي جاءت كالتالي:

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، على أن يستمر العمل به حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت لانتهاء موعد التوقيت الصيفي ما يقرب من شهرين على انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

خطوات ضبط الساعة عند انتهااء التوقيت الصيفي

وعندما ينتهي التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وعندما تدق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات الخاصة بهم، سواء كانت ساعة الحائط أو اليد أو ساعات الموبايلات والأجهزة الإكترونية لمدة 60 دقيقة، ليبدأ حينها التوقيت الشتوي.