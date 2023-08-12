برلماني: انتهاء التوقيت الصيفي في 27 أكتوبر بعد 6 أشهر من تطبيقه

أكد علاء قريطم، عضو مجلس النواب أن الحكومة قامت بتطبيق التوقيت الصيفي لما له من فوائد حقيقية تعود على الوطن والاقتصاد المصري، وأن فترة التطبيق تلك كان لها عدد من الفوائد التي عادت على البلاد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وعن موعد انتهاء التوقيت الصيفي، قال قريطم إنه وفقا لمشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ شهور، فإن انتهاء العمل بهذا التوقيت سيكون في الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي 2023 المقرر أن يوافق 26/10/2023، تحديدا عند الساعة 11:59مساءً.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقا لقانون التوقيت الصيفي، فيتم العمل به لمدة 6 شهور، بدأت في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، التي وافقت تحديدا 28 أبريل 2023، عند الساعة 11:59 دقيقة مساء بالضبط، بالتالي، فيتبقى حوالي 3 شهور أو أقل بقليل على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي

وأكد عضو مجلس النواب أن قرار الحكومة لتطبيق التوقيت الصيفي في مصرن جاء في ظل عدد من الضغوطات الاقتصادية، التي كانت تؤثر على كل العالم وليس الدولة المصرية فقط، فضلا عن أن هناك العديد من الدول تعمل على تطبيق التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الفترات المحددة لذلك.

كما لفت عضو النواب إلى أن قرار العمل بالتوقيت الصيفي، الذي اقترب موعد انتهائه، كان بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية الواسعة التي شهدتها العديد من الدول، وكذلك سعيا من الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، والتصدي للأزمة والتعامل معها.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

ولفت إلى أنه وفقا للقانون الذي صدر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي «تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي».

وأكد قريطم أن التوقيت الصيفي عاد على الوطن بالعديد من الفوائد: «مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي، لابد من الالتفات للفوائد التي عادت الوطن نتيجة تطبيق هذا التوقيت».

1- توفير حوالي 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء.

2- توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار

3- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.

4- توفير عملة صعبة.