محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بقرى «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتأتي هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة .

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس ناجح عبدالرحمن مدير الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعمل على تذليل كافة المعوقات والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت، وخاصة تلك التي قاربت على الانتهاء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية.

المرافق والبنية التحتية

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمرافق والبنية الأساسية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لحل أي مشكلة قد تطرأ، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمليات التنفيذ ونهو الأعمال طبقاً للمواصفات المقررة ووفقاً للجدول الزمني المحدد دون تقاعس أو تراخي.

وأكد المحافظ أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبير، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه لتوصيل الخدمة لكل القرى والعزب من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير القرى.

جولات ميدانية مستمرة

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة للأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري على المشروعات، حيث تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية ومتابعة الموقف يوميًا مع المنفذين على أرض الواقع من مهندسين ومقاولين أعمال للوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها أولًا بأول.

عدد المشروعات في قرى حياة كريمة

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، منها 9 محطات معالجة و149 مشروع مياه شرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، وهو ما نعمل على الانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقا، لافتاً إلى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.