إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، مساء الخميس، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية جراء الحادث، حتى جرى إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

ووقع حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قرب كمين الروس اتجاه أسيوط، بدائرة مركز الفيوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم زينب علي 40 سنة، وأحمد محمد إبراهيم 14 سنة، ويوسف محمد إبراهيم 5 سنوات، بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، واشتباه كسور.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بدائرة محافظة بني سويف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.