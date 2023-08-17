تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تفاصيل التقديم لكليات أسيوط والأوراق المطلوبة

بدأ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وجرى الإعلان عن التقديم بجامعة أسيوط والكليات المتاحة والبرامج الجديدة للدراسة، فضلًا عن مصاريف الكليات بالتفصيل، والحد الأدنى للقبول في كل كلية على حدة، وذلك ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023/2024، حيث تضم العديد من البرامج الدراسية المميزة لطلاب شعبتي علمي وأدبي.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 فضلًا عن تفاصيل التقديم بجامعة أسيوط الأهلية والمصاريف والكليات المتاحة.

ما هي الكليات المتاحة في جامعة أسيوط الأهلية؟

وفيما يخص الكليات المتاحة في جامعة أسيوط الأهلية فإنّها تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الهندسة، وكلية العلوم المالية والإدارية، وكلية الألسن والعلوم التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والعلوم الأساسية، والفنون التطبيقية، والإعلام، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق القانون، والتمريض، والآثار، وعلوم سينمائية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. جامعة أسيوط

ويتراوح الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، في كليات جامعة أسيوط الأهلية بين 53% و82% كالآتي:

تنسيق كلية الطب البشري: 80% فأكثر.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي: 76% فأكثر.

تنسيق كلية طب الأسنان: 78% فأكثر.

تنسيق كلية الصيدلة: 82% فأكثر.

تنسيق كلية الطب البيطري: 68% فأكثر.

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60% فأكثر.

تنسيق كلية الهندسة: 68% فأكثر.

تنسيق كلية العلوم المالية والإدارية: 53% فأكثر.

تنسيق كلية الألسن والعلوم التطبيقية: 53% فأكثر.

التقديم في جامعة أسيوط الأهلية 2024

ويمكن للطلاب التقديم في جامعة أسيوط الأهلية 2024 إلكترونيًا، من خلال الخطوات الآتية: