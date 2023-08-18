رئيس حزب الجيل يشيد بقرار تثبيت أسعار الكهرباء: الرئيس يشعر بمعاناة المواطن

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير من العام المقبل، مؤكدًا أنه قرار كان لابد منه لمساعدة المواطنين على التغلب على المعاناة الاقتصادية التي يعيشون فيها بسبب التضخم، وارتفاع أسعار السلع كلها، سواء كانت ضرورية لاستمرار الحياة أو منتجات أخرى أقل في الأهمية.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الرئيس بتثبيت أسعار الكهرباء يؤكد اطلاع الرئيس على حياة الناس ومعاناتهم وتدخله لتذليل الصعاب وتخفيف المعاناة.

تثبيت أسعار الكهرباء

وتابع، بأن قرار تثبيت أسعار الكهرباء يتطلب قرارات أخرى رقابية تقوم بها الحكومة، والجهات المعنية تقوم بمراقبة الأسواق والتدخل لوقف جشع التجار، لافتا إلى أن التجار يرفعون السلع المختلفة بدون مبرر بهدف مضاعفة أرباحهم.

الشهابي: الرئيس يضع المواطن في المقام الأول

ودعا الشهابي، الحكومة إلى استخدام آلية تسعير السلع الحياتية، وذلك من خلال حساب تكلفة إنتاج السلعة أو المنتج، وإضافة هامش ربح لا يزيد عن 30% عليه، وتراقب بقوة عدم خروج الصناع والتجار عليه في الأسواق المختلفة، وهو ما دفع الرئيس السيسي لهذا القرار، الذي يعكس اهتمامه بمصلحة المواطن في المقام الأول.