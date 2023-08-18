وزير الكهرباء: استمرار العمل بـ«أسعار 2021 -2022» حتى نهاية العام

أصدر الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بشأن تأجيل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية، ومقابل خدمة العملاء، المُقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، المنشور بالوقائع المصرية في عدد 130 بتاريخ 9 يونيو 2020، التي كان من المقرر تطبيقها في أول يوليو 2023، لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

استمرار العمل بتعريفة الكهرباء

وتضمن قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يستمر العمل بالتعريفة المقررة للعام المالي 2021- 2022 خلال تلك الفترة.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المعقودة أمس.

نشر قرار تثبيت أسعار الكهرباء في الوقائع المصرية

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر قبل قليل، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي حمل رقم 207 لسنة 2023.