عماد الدين حسين: تثبيت أسعار الكهرباء قرار جماهيري من الدرجة الأولى

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، بقرار تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024، موضحًا أن قرار الحكومة المصرية جاء بناء على توجيهات الرئيس وشعوره بالمواطن المصري، وهو قرار جماهيري من الدرجة الأولى، وينبغي أن نشكر القيادة السياسية عليه.

تثبيت أسعار الكهرباء

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن»: هناك بطبيعة الحال دائمًا صراع بين تطبيق دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بحذافيره، ومراعاة الجانب الجماهيري، والحكومة المصرية مفترض أنها متلزمة ببرنامج كانت تقوم من خلاله بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء في بداية شهر يوليو من كل عام، ولكن هذه المرة وإحساسا منها بأن هناك ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن، ثبتت سعر الكهرباء.

قرار تثبيت أسعار الكهرباء

وأكد عضو أمناء الحوار الوطني، أن القرار في منتهى الأهمية ويسعد الكثير من المصريين، متابعًا: أتوقع في الفترة المقبلة، مزيد من هذه النوعية من الأخبار الجماهيرية التي تخدم المواطن وتخفف عنه.