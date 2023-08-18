إجراء 120 عملية قسطرة بمستشفى أسيوط العام خلال 10 أيام

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضي بوحدة قسطرة القلب.

توافر المستلزمات والأدوية

حيث التقى وكيل وزارة الصحة بالدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام الشاملة والدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى وطاقم العمل المعاون وتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بوحدة القسطرة القلبية، حيث تابع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.

الانتهاء من قوائم الانتظار

خلال حديثه أكد دكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام أنه تم الانتهاء من إجراء 172 حالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى بعد إجراء 62 حالة خلال الـ 96 ساعة الماضية.

جولات ميدانية

كما تفقد وكيل وزارة الصحة المرضى بالعناية المركزة بوحدة القلب، وقام باستطلاع أراء المرضى حول مستوى الخدمة، وقد أبدوا رضاؤهم عنها.

تأتي زيارة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في إطار سلسلة جولاته الميدانية في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي والاطمئنان على جودة بيئة العمل، والتأكد من توافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

المبادرات الرئاسية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة أجرت 120 حالة قسطرة من 8 أغسطس حتى اليوم الجمعة أي خلال 10 أيام، ضمن جهود الوحدة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وحملة 100 يوم صحة مثمناً الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة قسطرة القلب، وموجهاً الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور علي جابر مدير الوحدة.