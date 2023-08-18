وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى بلبيس

مر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومر على قسم الاستقبال والطوارئ، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار 24 ساعة، وجرى متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال، وإجراء الفحوصات المعملية كافة والأشعات اللازمة لهم.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

واطمأن «مسعود» على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ببنك الدم في المستشفى، وسلامة الأجهزة الطبية، والإجراءات الخاصة بالصيانة الدورية، وكفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية.

وبلغ متوسط التردد اليومي على وحدة المقطعية 40 حالة، كما تفقد قسم الحروق، الذي يضم 8 أسرة، ويعمل بكامل طاقته، وقسم العناية المركزة، الذي يسع لـ21 سريرا، ومزود بـ16 جهاز تنفس صناعي، وجرى مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع إدارة المستشفى الاحتياجات من القوى البشرية من الأطباء، في التخصصات الطبية النادرة، مثل أطباء عناية «الحروق، والطوارئ»، ومناقشة خطة تطوير الأقسام الطبية مثل النساء والتوليد والأطفال المبتسرين، موجها بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة.