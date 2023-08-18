مستشفيات أسيوط تجري 73 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، عن إجراء مستشفيات أسيوط المختلفة 73 عملية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، استمراراً للجهود المبذولة في القطاع الصحي لخدمة المواطنين والمرضى لتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة.

تقديم الرعاية الصحية

ووجه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات، وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية مجانا في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

جولات ميدانية بالمستشفيات

وتابع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة اليوم الجمعة عددا من الجولات لمتابعة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة والتأكد من استمرار العمل بالعمليات المجانية، حيث أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة 73 عملية جراحية مجانا للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي.

مستشفى ديروط المركزي

حيث أجرت مستشفى ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزي اليوم الجمعة، 11 عملية جراحية مجانية.

فيما أجرى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط 13 عملية جراحية، تنوعت بين 11 عمليات جراحة عظام و 2 عملية جراحة زايدة، وأجرت وحدة القسطرة بالمستشفي 11 حالة مرضية.

مستشفى منفلوط

بينما أجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابي 4 حالات ولادة قيصرية، وأجرى مستشفى البداري المركزي 12 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة، وأجرى مستشفى الغنايم المركزي 10 عمليات جراحية مجانية اليوم الجمعة.