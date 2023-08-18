استطلاع رأي.. الذكاء الاصطناعي أكثر نفعا في التعليم والصحة والإعلام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريرا حول الذكاء الاصطناعي من واقع استطلاعات الرأي، مشيرا إلى رؤية المواطنين في 18 دولة حول العالم للذكاء الاصطناعي، بعد تطور التكنولوجيا الرقمية بشكل سريع في العقود القليلة الماضية، ومع ظهور مفهوم الذكاء الاصطناعي، جرى تصويره على أنه العدو الشرس للبشرية الذي يعتزم هدم الحضارة الإنسانية والسيطرة عليها.

وأجرت شركة لأبحاث التسوق استطلاعا للرأي في 18 دولة، على حجم عينة تتراوح بين 515 و2082 لكل دولة، بهدف التعرف على فوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، كالتعليم والقيادة والتسوق والرعاية الصحية، ونفذت الاستطلاع في يوليو 2022.

ومن النتائج التي برزت في الاستطلاع، أن 49% من العينة، أكدوا استخدامهم خدمات الذكاء الاصطناعي في التنقل في المقام الأول، وجاءت الصين على رأس قائمة الدول التي تعتمد عليه في هذا الأمر، بنسبة 74%، يليها موطني بولندا وإيطاليا بنسبة 60%، ثم إندونيسيا بنسبة 55%.

وتضمن الاستطلاع أن 30% من المواطنين في 18 دولة، أفادوا بأنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي في التعرف على الوجوه، وارتفعت النسبة في الصين بنسبة 69%، والهند بنسبة 41%، وإندونيسيا بنسبة 39%.

مساعدة الصوت

كما أشار الاستطلاع، إلى أن 30% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع، أكدوا أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي في الأغلب في مساعدة الصوت، وجاءت الصين على رأس قائمة الدول بنسبة 51%، ثم الهند 49% والمكسيك بنسبة 48%.

توصيات إعلامية

وأوضح التقرير، أن 28% من المواطنين بالعينة، أعربوا عن استخدامهم الذكاء الاصطناعي في الأغلب في الحصول على توصيات إعلامية، وكانت المكسيك أكثرالدول في الاعتماد عليه في ذلك، بنسبة 48%، يليها الهند 39% وإسبانيا بنسبة 35%، كما أن 42% من المواطنين يرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي مفيدا في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والتسوق بنسبة 40%، و30% من المواطنين، يرون أن الذكاء الاصطناعي أكثر نفعا في مجال التعليم، يليه القيادة 35%، ثم خدمات البث المباشر.