«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية بقرى ونجوع «حياة كريمة» بمطوبس

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ قافلة دعوية التثقيفية بقرى ونجوع «حياة كريمة» بمركز مطوبس، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

توزيع الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق والقرى النائية

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ هذه القافلة الدعوية التى نظمتها وزارة الأوقاف انطلقت من المسجد الكبير بمطوبس، ووزّعت الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق والقرى النائية التي انطلقت منها مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، وقامت القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها أداء خطبة وصلاة الجمعة لجميع أعضاء القافلة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد التوبة المرحومي بمطوبس، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد سيدي عبد الوهاب بمطوبس.

وأضاف «بسيوني»، أنّه جرى أيضاً عقد درس للواعظات بعنوان دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، كما تم عمل مقرأة لهن بمسجد سيدي عبد الوهاب بمطوبس، وعقد البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد الكبير بمطوبس، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير تحفيزاً لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.

أسماء المساجد التي انطلقت بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية انطلقت بمساجد «الكبير بمدينة مطوبس، وسيدي عبد الوهاب بمدينة مطوبس، وعلي عامر بمدينة مطوبس، والتوبة بقرية المرحومي، وسيدي غزال بمدينة مطوبس، وأبو بكر الصديق بقرية شاهين، والرحمن بعزبة الملح، والشاعر بقرية بها، والمرشدي بقرية منية المرشد، والكبير بقرية القنى، والغربي بعزبة عمرو، والسادة الشهاوية بقرية ببرنبال، والسلام بقرية برنبال، والقشاشي بقرية بها، والتقوى بقرية الجزيرة الخضراء، والعتيق بقرية برج مغيزل».