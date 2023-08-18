عالم بالأزهر يوجه رسالة قوية لمن يتكلمون في دين الله بغير علم

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه على المسلم لكي لا يقع في حرج أو ضيق في مسألة شرعية أن يتجه لأهل العلم ليفتوه في مسألته، مستشهدا بقول الله - تعالى: «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، أي اذهب لأهل الفتوى المعتمدين من يمتلكون الفهم الصحيح للدين وفي مصر علامة أهل الذكر «دار الإفتاء المصرية»، و«مجمع البحوث الإسلامية».

جبر: احذروا من لا يملك قسط من علم الدين

أضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من لا يملك قسط من علم الدين، ووجد حرج وقع عليه في أمور متعلقة بالدين أو الدنيا فعليه أن يذهب لأهلم العلم لا «الرويبضات»، ومعناها «المُتعالم» أو المدعي العلم «واحد خد دورة 3 أيام عشان يبقى فقيه.. و3 أيام عشان يبقى مُحدث» وهو لم يحصل حتى على «الشهادة الأزهرية».

احذر «الجهال» المدعين

وتابع عالم الأزهر محذرا من المدعين واللجوء إليهم في الفتوى، «مدعي العلم ربما يمتهن مهنة لا علاقة لها بالعلم ولكنه أطلق لحيته وارتدى جلباب أبيض فرأى في نفسه أنه صار من أهل العلم»، فهنا سيُعلِّم الناس «كيف يخرجوا من الدين» بسبب جهله، بخلاف علماء الأزهر الأكابر المعروفين والمشاهير منهم يفتحون أبوابهم لطالبي الفتوى لوجه الله – عز وجل.